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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK toplantısı sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sırasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

"SURİYE REJİMİNİN İVEDİ BİR BİÇİMDE KENDİ HALKIYLA ANGAJE OLMALI"

Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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