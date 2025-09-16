Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Alevi' çıkışı: Hesabı yargı önünde sorulacak

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Ligi'nin Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ALEVİ CANLARIMIZA YÖNELİK ÇİRKİN SÖYLEMLERİ KINIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut CHP yönetimine yakın bazı isimler televizyonlarda ve onlara yakın sosyal medya hesaplarında, eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden Alevi vatandaşları da rencide edici, ötekileştirici ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik de saldırı mahiyetini içeren söylemlerde bulundular. Hatta bazı Alevi dernekleri bu şahısları kınayan açıklamalar da yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi."

"Alevi canlarımıza yönelik bu çirkin, bu ayrımcı söylemleri kınıyorum. Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz. Onları farklı bir yere asla atamayız. Devletimizin temel ilkelerinden biri olarak tüm vatandaşlarımız din, mezhep, etnik köken ya da kimlik farkı gözetmeksizin eşittir. Bu anayasanın güvencesi altındadır. Bu ilkeye de herkesin tabi olması şarttır.

"HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAKTIR"

Bütün bu söylemler, yıllarca Alevi yurttaşlarımızı oy deposu gibi görenlerin onlara yönelik çarpık ve hastalıklı bakışlarının adeta dışa vurumudur. İnanıyorum ki hukuk gereğini yapacak, bu provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır. Kimse bu ülkenin birliğini, beraberliğini, toplumsal barışını böylesi pervasız biçimde hedef alamaz. Alevi-Sünni ayrımı gibi bir ayrım da yapamaz. Allah'ın izniyle biz buna izin vermeyiz."

NE SÖYLENMİŞTİ?

Gazeteci Merdan Yanardağ, 11 Eylül'de TELE1 kanalındaki 4 Soru 4 Yanıt programda CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay davası öncesi tutumunu eleştirmişti. Yanardağ, "Alevilerin haini olmaz mı, olur. Yok piro, Alevi, dede vs. Bu edebiyatla bu iş olmaz. Alevilerin haini çoktur. Diğer milletlerin ve inançların olduğu gibi. Ama bu ülkenin en mazlum, en temiz insanları arasında diğer yurttaşlarımızın olduğu gibi Aleviler vardır. Aleviler buna izin vermeyecektir" demişti. Yanardağ daha sonra sözlerini "Alevilerin de haini çoktur" diye düzeltmişti.

Eski Kültür Bakanı ve CHP eski milletvekili Fikri Sağlar ise Halk TV'de katıldığı canlı yayında kendisini "Alevi Bektaşi inancına sahip bir hisar" olarak tanımlayarak Kılıçdaroğlu'nun Alevi vatandaşlara yönelik tutumunu eleştirmişti. Sağlar, "Çünkü 13 yıl boyunca onları sömürerek iş başında kaldı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, Yavuz Sultan Selim'in yaptığından daha büyük kötülüktür" ifadelerini kullanmıştı.