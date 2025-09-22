Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMSE BÖYLE BİR SOYKIRIMA SESSİZ KALAMAZ"

"Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU KOMŞULARINA SOYKIRIM UYGULUYOR"

Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Netanyahu komşularına soykırım uyguluyor" ifadelerini kullandı.