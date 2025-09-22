Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde açıklamalarda bulunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMSE BÖYLE BİR SOYKIRIMA SESSİZ KALAMAZ"

"Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU KOMŞULARINA SOYKIRIM UYGULUYOR"

Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Netanyahu komşularına soykırım uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor

Başkanlığının ilk gününde Saran'a soğuk duş! Olağanüstü toplanıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.