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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitliği ziyaret etti

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Haydar Aliyev'in kabrini, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitliği ziyaret etti

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Haydar Aliyev'in kabrini, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugünkü Bakü temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na gitti. Aliyev'in anıt mezarına ve 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'ndaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek buradaki anıta da çelenk koyduktan sonra anıt defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmak, ardından da baş başa görüşme yapmak üzere Gençlik Sarayı'na doğru yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Haydar Aliyev Azerbaycan Bakü Dünya Haberler

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