Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta Olaf Scholz ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenen BİRLEŞMİŞ Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu esnada Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.