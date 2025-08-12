Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Lakemba Cami'yle ilgili yeni planlar yerel halkla cami cemaatini karşı karşıya getirdi.

KONSEY KARŞI ÇIKTI

Lübnanlı Müslümanlar Derneği, camiye dört adet hoparlör takarak cuma günleri bu hoparlörden ezan ve namaz yayını yapmak için başvuru yaptı. 14 bin 744 dolarlık (600 bin TL) bu teklife Canterbury Belediye Konseyi karşı çıktı.

"ÇEVRE SAKİNLERİNİN HUZURUNU OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Yerel planlama kuruluna ret tavsiyesi veren konsey, gerekçe olarak "gürültü raporundaki tutarsızlıkları, bina yüksekliği sınırını aşmasını, çevredeki mülklerin değerine olumsuz etkide bulunacak olmasını ve dini hassasiyetleri" gösterdi. Belediyenin raporunda camiye hoparlör ekleme projesinin "çevre sakinlerinin huzurunu ve yaşam kalitesini uzun vadede olumsuz etkileyebileceği" vurgulandı. Görüş sorulan 329 kişiden 328'inin projeye karşı çıktığı öğrenildi. Yerel planlama kurulu ise henüz kararını açıklamadı.

DERNEKTEN TEPKİ: KİLİSEDE ÇAN ÇALIYOR AMA

Lübnanlı Müslümanlar Derneği temsilcileri, geri bildirimleri dikkate alarak projeyi revize etmeyi planladıklarını açıkladı. Bununla birlikte derneğin sekreteri George Kheir, Sydney Morning Herald'a verdiği demeçte "St. Mary Katedrali'nin çanları sorun olmuyor ama ezan tehdit gibi algılanıyor. Hoparlör yalnızca cuma namazında kullanılacak, gece kulübü gibi gece vakti insanları rahatsız edecek değiliz" dedi. Hoparlöre karşı çıkanlar ise "Diğer kiliseler mahallede böyle yüksek sesle yayın yapmıyor. Neden camiye özel izin verilsin?" diye konuştu. Öte yandan bir kişi, önemli olanın sesin makul seviyelerde tutulması olduğunu belirtti.