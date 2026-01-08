Haberler

İsviçre'de 40 kişinin yangında öldüğü barın işletmecisinin Fransa'da suç kaydı çıktı

İsviçre'de 40 kişinin yangında öldüğü barın işletmecisinin Fransa'da suç kaydı çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde çıkan yılbaşı yangınında 40 kişi yaşamını yitirdi. Yangının, bar işletmecisi Jacques Moretti'nin suç geçmişi olduğu ortaya çıktı.

İSVİÇRE'nin kayak merkezi kasabası Crans- Montana'da yılbaşı kutlamasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın işletmecisinin Fransa'da fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu bildirildi.

İsviçre'nin kayak merkezi kasabası Crans-Montana'daki 'Le Constellation' isimli barda yılbaşı kutlamalarında çıkan ve 40 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangında, barın işletmecisinin Fransa'da suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; barın işletmecisi 49 yaşındaki Jacques Moretti, 2008 yılında Fransa'nın Annecy kentinde fuhuş suçundan, 8 ayı ertelemeli olmak üzere 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haberlerde ayrıca Moretti'nin 2010 yılında Bastia'da dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği belirtildi.

İsviçre makamları, Moretti ve eşinin ülkeden kaçma riski bulunmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Valais Kantonu'ndaki popüler kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı kutlamaları sırasında barda çıkan yangında, 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 119 kişinin de yaralandığı açıklanmış, yangının da tavana yakın mesafede tutulan şampanya şişelerindeki maytaplı mumlardan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti