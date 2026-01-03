Haberler

İsviçre'de kayak merkezinde çıkan yangının maytaplı mumlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor

İsviçre'de kayak merkezinde çıkan yangının maytaplı mumlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda çıkan yangında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Yangının, şampanya şişelerindeki maytaplı mumlardan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İSVİÇRE'nin kayak merkezi kasabası Crans- Montana'daki bir barda düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında başlayan yangının şampanya şişelerindeki maytaplı mumlardan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

İsviçre'nin kayak merkezi kasabası Crans-Montana'daki bir barda çıkan yangına ilişkin düzenlenen basın toplantısında Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, tanık anlatımları ve olay yerindeki deliller ışığında, yangının yılbaşı kutlamaları esnasında tavana yakın mesafede tutulan şampanya şişelerine takılı maytaplardan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı. İşletmede herhangi bir güvenlik ihmali bulunup bulunmadığının araştırıldığını söyleyen Pilloud, mekan sahiplerinin sorgusunun ve adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yangın esnasında içerideki kişi sayısına dair net bir veriye sahip olmadıklarını aktaran Başsavcı, alevlerin süratle yayılmasında etkili olduğu düşünülen köpük izolasyon malzemesinin de inceleme altında olduğunu, ancak bu maddenin standartlara uygunluğu hakkında hüküm vermek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Emniyet Müdürü Frederic Gisler ise kimliği saptanan 113 yaralıdan 71'inin İsviçre uyruklu olduğunu bildirirken, şu anki birincil önceliklerinin yangında yaşamını yitiren 40'tan fazla kişinin kimlik tespitini tamamlamak olduğunun altını çizdi.

Valais Kantonu'ndaki popüler kayak beldesi Crans-Montana'da yılbaşı eğlencesi sırasında bir bardan çıkan yangında, İsviçreli yetkililer 40'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini ve 119 kişinin de yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise can kaybı sayısının 47 olduğu ifade etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi