Coldplay konserinde görüntüleri viral olan İK yöneticisi ilk kez konuştu: 'Taciz bitmedi'

Coldplay konserinde patronuyla kucaklaşırken büyük ekranda görüntülenen İnsan Kaynakları (İK) yöneticisi, görüntünün viral olmasının ardından kendisine yönelik "tacizin sonunun gelmediğini" söylüyor.

Kristin Cabot, Temmuz ayındaki bir etkinlikte teknoloji şirketi Astronomer'ın o zamanki CEO'su Andy Byron ile sarılırken görüldüğü video hakkında ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

Şirketin 53 yaşındaki İK yöneticisi Cabot, Byron'ın istifasının ardından görevinden ayrılmıştı.

Bu istifa, şirketin Byron'ın görevinden uzaklaştırılacağı ve hakkında inceleme başlatılacağı açıklamasının ardından geldi.

İngiliz Times gazetesine konuşan Cabot, başka bir iş aradığını ancak kendisine "işe alınamaz" olduğunun söylendiğini belirtiyor.

'Hakaretin çoğu beni hedef aldı'

İkilinin ABD'deki konserde müziğe eşlik ederken sarıldıklarını ve ardından saklanmaya çalıştıklarını gösteren video, Coldplay'in solisti Chris Martin'in kalabalığa "Ya yasak ilişkileri var ya da çok utangaçlar" demesinin ardından hızla viral olmuştu.

Milyonlarca kez izlendi, birçok platformda paylaşıldı ve defalarca şaka konusu oldular.

Birkaç gün içinde internet bu olayı unuttu ancak Cabot'ın çilesi daha yeni başlıyordu.

Cabot röportajda bununla ilgili olarak, "Bir internet geyiği haline geldim, insan kaynakları tarihinin en çok kötülenen yöneticisi oldum" diyor.

Cabot, aynı gün konserde olan eşinden ayrıydı.

Amerikan New York Times yayınına verdiği ayrı bir röportajda, Byron ile cinsel bir ilişkisi olmadığını ve o geceye kadar hiç öpüşmediklerini açıkladı.

Ancak patronundan "hoşlandığını" da itiraf etti.

"Yanlış bir karar verdim, birkaç kadeh içtim, dans ettim ve patronumla uygunsuz davrandım. Sorumluluğu üstlendim ve bu yüzden kariyerimden vazgeçtim" diye ekledi.

Cabot, neden şimdi konuşmaya karar verdiğine dair ise, "...benim için bitmedi, çocuklarım için de bitmedi. Tacizin sonu hiç gelmedi" ifadelerini kullandı.

İki çocuğunun da anneleri tarafından okuldan alınmaktan veya spor müsabakalarına götürülmekten çok utandığını söyledi.

"Bana kızgınlar. Ve ömür boyu bana kızgın kalabilirler - buna katlanmak zorundayım."

Times gazetesinin haberine göre, Cabot, Byron'ın skandalın ardından aynı düzeyde hakarete maruz kalıp kalmadığını merak ediyor.

"Sanırım bir kadın olarak, hep kadınlara olduğu gibi, hakaretin büyük çoğunluğu beni hedef aldı. İnsanlar bana 'para avcısı' ya da 'yatağından geçerek yükseldim' gibi şeyler söylediler ki bunlar gerçeğin tam tersiydi" dedi.

"Bütün hayatım boyunca bu önyargılarla mücadele ettim ve işte şimdi bunlarla suçlanıyorum."

Skandal henüz sıcakken, Cabot'ın görünüşü, vücudu, yüzü ve kıyafetleri didik didik incelendi.

Amerikalı aktris Whoopi Goldberg de dahil olmak üzere birçok ünlü isim bu eleştirilerden geri durmadı.

Bir zamanlar Chris Martin ile evli olan Gwyneth Paltrow bile Astronomer'ın mizahi reklam videosunda yer aldı.

'Çocuklarım ölüm korkusu yaşadı'

Cabot, New York Times'a verdiği demeçte, olaydan sonra tehdit mesajları aldığını, bunlardan birinin de alışveriş yaptığı yeri bildiğini söyleyen ve "Seni yakalamaya geliyorum" diye yazan bir kişiden geldiğini belirtti.

"Çocuklarım ölüm korkusu yaşadı" diyerek, ailesinin kamusal alanlardan ve sosyal etkinliklerden çekinmeye başladığını belirtti.

New York Times'a verdiği demeçte, kendisini en acımasızca eleştirenlerin kadınlar olduğunu belirtti.

Hem yüz yüze yapılan zorbalıkların hem de telefon görüşmelerinin ve mesajların çoğunun kadınlardan geldiğini söyledi.

New York Times'ın haberine göre, özel bilgileri internete sızdırıldı. Haftalarca günde 600'e varan telefon aramalarıyla bombardımana tutuldu.

Evinin önünde paparazziler kaynıyordu ve 50-60 civarında ölüm tehdidi aldı.

Ancak durum değişmeye başlıyor.

Cabot çocukları için terapist buldu ve tenis oynamak için evden çıkmaya başladı.

Cabot, Byron ile kısa bir süre iletişim halinde kalıp "kriz yönetimi tavsiyeleri" alışverişinde bulunduklarını söylüyor.

Ancak "birbirleriyle konuşmanın herkesin iyileşmesini ve yoluna devam etmesini zorlaştıracağına" karar verdiklerini ve o zamandan beri görüşmediklerini anlatıyor.

Byron ise konuyla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Konserden sonra, kendisine aitmiş gibi gösterilen sahte bir açıklama viral oldu.

Astronomer şirketi bunu yalanladı. Daha sonra Byron'ın istifa ettiğini ve istifasının kabul edildiğini duyurdu.

BBC, konuyla ilgili yorum almak için Andy Byron'a eski işvereni Astronomer aracılığıyla ulaşmaya çalıştı

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.