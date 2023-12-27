Cinnet getiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarını taradı

Gazze'de savaştıktan sonra birliğine dönen İsrail askeri, koğuşta uyuduğu sırada kabus gördü. Uykusundan uyanıp tüfeğiyle rastgele ateş açan asker, koğuştaki diğer arkadaşlarını yaraladı. Şahıs olaydan sonra firar ederken, yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

İSRAİL ASKERİ, KOĞUŞTAKİ ARKADAŞLARINI VURDU

Gazze'de haftalarca savaştıktan sonra Aşkelon'daki birliğine izne giden İsrail askeri cinnet geçirdi. Uykusunda kabus gören asker, uyandıktan sonra tüfeğiyle duvara ateş etmeye başladı. Şahıs, koğuştaki diğer askerleri vurdu.

Asker olaydan sonra firar etti. Askerin sağlık durumunun araştırıldığını belirten İsrail ordusu, soruşturmanın doktorların onay vermesi halinde açılacağını söyledi. Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.