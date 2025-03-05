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Çinli şirketler bekar çalışanlarını evlenmeye zorluyor

Çinli şirketler bekar çalışanlarını evlenmeye zorluyor
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Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin'de hükümet, nüfusun azalmasını durdurmak için bir dizi önlemler alıyor. Çocuk başına yardımın yanı sıra gençleri de evliliğe teşvik ediyor. Ancak kamuda değil de özel sektörde çalışan ve bekar olan personellere de şirket yönetimleri üzerinden evlenmeleri yönünde baskı uygulatıyor.

Doğum oranlarındaki gerileme riski Çin hükümetini alarma geçirdi. Ülke genelinde çeşitli kampanyalar yürütülürken özel şirketler de hükümetten gelen baskıyla doğru orantılı şekilde çalışanlarına evlenmeleri yönünde baskı kuruyor.

YA EVLENİN YA DA İŞİ BIRAKIN

Bu baskılardan sonuncusu Shandong Shuntian Chemical Group adlı bir kimya şirketinde yaşandı. Yönetimden gönderilen genel uyarı yazısında bekarlardan evlenmeleri ya da işi bırakmaları istendi. Bekar personelin, 30 Eylül'e kadar aile kurmaları gerektiği belirtilirken "Üç çeyrek içinde evlenip aile kuramazsanız, şirket iş sözleşmenizi feshedecektir" denildi.

Şirket içi nota göre Çinli kimya üreticisinin ideal işçisi çalışkan, erdemli ve sadık olmalı ve belki de en önemlisi ülkenin iyiliği için çocuk sahibi olmaya istekli olmalı. Kimya şirketinin geçen internette dolaşmaya başlayan bildirimi, boşanmış işçiler de dahil olmak üzere 28 ila 58 yaş arasındaki evli olmayan çalışanlara yönelik.

Ülkenin önde gelen bir süpermarket zinciri de, düğünlerin maliyetini düşürmek için personeline nişan hediyesi istememelerini istedi.

ÇİN'DE EVLİLİK RAKAMLARI DÜŞTÜ

Geçen yıl 6,1 milyon Çinli çift evlendi. Bu bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir düşüş. Çin'in nüfusu üç yıldır üst üste azalmaya devam ediyor. Yetkililer bu eğilimleri tersine çevirmeye çalışıyor. Yetkililer kadınları evlerinde ziyaret ederek hamile kalmayı planlayıp planlamadıklarını soruyor; hamileliğin kadınları daha zeki yapacağını iddia eden propagandalar yayınlıyor ve işyerleri de dahil olmak üzere "doğurganlık dostu bir sosyal atmosfer" yaratılması çağrısında bulunuyor. Bazı şirketler buna uymaya hevesli görünüyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Doksanlı yıllarda Çin’de çocuk doğurmak en fazla iki ile sınırlıydı şimdi niye böyle olduk anlamadım

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