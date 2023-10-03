Çinli Keşif Ekibi Cho Oyu Dağı'nın Zirvesine Ulaştı

Çinli bir keşif ekibi, Cho Oyu Dağı'nın zirvesine ulaşarak dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı dışında 8.000 metreyi aşan bir zirveye ilk kez çıkmış oldu.

Havadan çekilen fotoğrafta Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal göl görülüyor, 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

LHASA, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'de 18 kişilik bir keşif ekibi Pazar günü bilimsel araştırma yapmak üzere deniz seviyesinden 8.201 metre yüksekte bulunan ve Qowowuyag Dağı diye de bilinen Cho Oyu Dağı'nın zirvesine başarıyla ulaştı. Çinli bilim insanları böylece dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı dışında 8.000 metreyi aşan bir zirveye ilk kez çıkmış oldu.

Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal gölde gerçek zamanlı su kalite kontrolü gerçekleştiren Çinli keşif ekibi üyesi, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal gölde gerçek zamanlı su kalite kontrolü gerçekleştiren Çinli keşif ekibi üyeleri, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal gölden toplanan örnekleri kontrol eden Çinli keşif ekibi üyesi, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal gölde gerçek zamanlı su kalite kontrolü gerçekleştiren Çinli keşif ekibi üyeleri, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal gölde gerçek zamanlı su kalite kontrolü gerçekleştiren Çinli keşif ekibi üyeleri, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal göl görülüyor, 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal göl görülüyor, 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal gölden toplanan örnekleri kontrol eden Çinli keşif ekibi üyesi, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Cho Oyu Dağı bölgesindeki bir proglasyal göle doğru yol alan Çinli keşif ekibi üyeleri, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Cho Oyu Dağı bölgesinde seyyar bir meteoroloji istasyonu kuran Çinli keşif ekibi üyesi, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)