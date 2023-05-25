Çinli Bilim İnsanları Everest Dağı'nda Araştırma Yapıyor

Çinli bilim insanları, Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Everest Dağı'nda su, ekoloji ve insan faaliyetleri üzerine araştırma yapıyor. Bilim insanları, botanik fosilleri ve yerel bitki örtüsünü araştırmak için bölgede bulunuyor.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.200 metre yükseklikteki Everest Dağı dağcılık ana kampı, sayısız dağcının dünyanın en yüksek zirvesine ulaşmak üzere yaptığı yolculuğa tanık oldu. Bunların sonuncusu ise Çinli bilimsel araştırmacılardan oluşan bir grup.

Nisan ayının sonundan bu yana toplam 170 bilim insanı, Everest Dağı çevresinde su, ekoloji ve insan faaliyetleri üzerine araştırma yapıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olan Zhao Huabiao, ekibe ana kamptaki otomatik meteoroloji istasyonunun bakımını öğretmekle meşgul.

Zhao'ya göre bu yılki ana görev, 5.200 ila 8.830 metre arasındaki rakımlarda bulunan sekiz meteoroloji istasyonunun bakım ve güncelleme çalışmalarını gerçekleştirmek.

Alandaki ses:

"Bu parça ile ne yapacağım?"

"Düğmeyi kapatmanız ve ardından çıkarmanız gerekiyor."

Zirveye ulaşmakla görevli ekip, görevi başarıyla yerine getirebilmek için defalarca deneme yaptı.

Bu ekibin yanı sıra pek çok başka bilim insanı da kamp çevresinde araştırmalar yapıyor.

SES 1 (Çince): HUANG JİAN, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Xishuangbanna Tropikal Botanik Bahçesi'nde yardımcı araştırmacı:

"Botanik ve paleobotanik alanında araştırmacıyım. Everest Dağı'na botanik fosillerini ve yerel bitki örtüsünü araştırmaya geldik. Beni sıcak tutsun, soğuktan korusun diye bu kıyafeti giyiyorum. Cep telefonuyla bir sürü veri kayıt işini tamamlamamız gerekiyor. Dağda her zaman elektrik olmadığı için de şarj cihazlarına ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle bir güneş enerjisi paneli taşımak zorundayız. Numuneler içinse üst toprak, kar ve buz örnekleri toplamak üzere yanımıza jeolojik çekiç ve kilitli torbalar almamız gerekiyor."

Bu yılki bilimsel keşif gezisinde paleontoloji ekibinin bir parçası olan Huang, 6.500 metre yükseklikteki ileri kampa tırmandı ve yolda numune topladı.

Everest Dağı, Himalayalar'ın oluşum ve evrimini anlamak için kilit önem taşıyor.

SES 2 (Çince): SU TAO, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Xishuangbanna Tropikal Botanik Bahçesi'nde Araştırmacı:

"Bulunduğumuz ana kamp, 10 milyon yıldan uzun bir süre önce ormanlık alandı. Himalaya Dağları'nın yükselişi çevrede büyük değişikliklere neden oldu. Ekibimiz, bitki fosilleri aracılığıyla Himalaya bölgesi de dahil olmak üzere Qinghai-Tibet Platosu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor."

Paleontoloji ekibi, keşif gezisinden üç gün sonra paleontolojik araştırmalar için zengin malzemeler içeren 50 kilogramdan fazla numuneyle döndü.

Milyonlarca yıl sonra bu ormanlık alan, Everest Dağı'na yolculuğun başlangıç noktası ve bilimsel keşifler için ana kamp haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)