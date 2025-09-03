Çin'in başkenti Pekin'in merkezinde ülkenin yeni silahlarının tanıtıldığı dev bir geçit töreni düzenlendi.

Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı zaferinin 80. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen geçite Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da aralarında bulunduğu 26 lider katıldı.

Geçit sırasında Putin ve Kim'in arasında oturan Şi'nin iki liderle de sık sık sohbet ettiği görüldü.

Çin lideri Şi Jinping konuşmasında ülkesinin "asla zorbalar tarafından caydırılamayacağını" söyledi.

Şi daha sonra Pekin'deki Changan Bulvarı'na toplanan Çin Ordusu'nun çeşitli kollarından gelen birlikleri denetledi.

Tiananmen Meydanı'nda yapılan geçitte yeni kıtalararası balistik füzeler, hipersonik silahlar, yeni bir lazer silahı, su altı SİHA'ları ve "robot köpekler" sergilendi.

Yaklaşık 70 dakika süren geçitte helikopterler ve avcı uçakları da uçurulurken gösteri 80 bin "barış" güvercininin salınmasıyla sona erdi.

Trump: 'Selamlarımı yolla'

Resmi geçit yapıldığı sırada kendisine ait Truth Social platformunda paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump "Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kumpas kurarken Vladimir Putin ve Kim Jong'un a en sıcak selamlarımı yolla" dedi.

Trump ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda Çin'in Japon işgalinden kurtarılmasında ülkesinin rolünü vurguladı.

Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada geçit törenini ABD'ye karşı bir meydan okuma olarak görmediğini söylemişti.

Kim-Putin görüşmesi

Törenin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya lideri Vladimir Putin bir görüşme yaptı.

Kim, Haziran 2024'te imzaladıkları anlaşmanın ardından karşılıklı işbirliğinin güçlendiğini, bunun daha da artmasını dilediğini söyledi.

Kim ayrıca, Putin'in Ukrayna Savaşı'nda Rus birliklerine yardımcı olan Kuzey Koreli askerler için dile getirdiği övgülere teşekkür etti.

Kuzey Kore lideri Rusya'ya mümkün olduğunca yardım etmenin ülkesinin "kardeşlik görevi" olduğunu da söyledi.

'Yeni bir dünya inşa edeceğiz'

Çin'de tüm hafta tüm diplomasi Trump yönetimine net bir mesaj göndermek üzere tasarlandı.

Amerika'yı yeniden yüceltmek istiyorsun, öyle mi? Önce Amerika, öyle mi?

Öyleyse biz ABD öncülüğündeki düzene bir alternatif sunacağız.

Bu yüzden Çin, Rusya ve Hindistan liderlerini Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde birlikte gülümserken gördük.

Vladimir Putin'in Şi Jinping'e "gerçek bir dost" demesi bundandı. Çin lideri de Rus mevkidaşına "eski bir dost" dedi.

Bu yüzden Şi Jinping, Vladimir Putin ve Kim Jong Un askeri geçit töreninde birlikte gözüktüler.

Kısaca, jeopolitik evrende farklı güçler Amerikan hakimiyetine karşı birleşiyor.

Bu tüm ülkelerin ve liderlerin yüzde yüz aynı dalga boyunda olduğu anlamına gelmiyor. Değiller. Hala görüş ayrılıkları var.

Ancak gidişat net. Komsomolskaya Pravda'nın bu hafta Rusya, Çin ve Hindistan'ı kastederek ilan ettii gibi : "Yeni bir dünya inşa edeceğiz."