Çin: Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Çin, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişin sağlanması için İran'a çağrıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki ateşkes sürecini ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ele aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang, Çin'in ateşkes ve barış görüşmelerindeki ivmenin korunmasını desteklediğini, bunun İran halkının temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu belirtti. Wang, Çin'in her zaman olduğu gibi İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu korumasını desteklediğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Orta Doğu'da barış ve istikrarın teşvik edilmesi için dört maddelik bir teklif sunduğunu hatırlatan Wang, bu adımın krizin çözümüne katkı sağladığını dile getirdi.

Mevcut durumun savaş ile barış arasında kritik bir aşamaya ulaştığını ve barış için bir fırsat penceresinin açıldığını kaydeden Çinli Bakan, İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki bir ülke olarak egemenliğine, güvenliğine ve meşru haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Wang, boğazdan uluslararası serbest ve güvenli geçişin güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, bu güzergahtan normal seyrüseferin yeniden tesis edilmesinin uluslararası toplumun ortak bir beklentisi olduğuna dikkat çekti.

Wang Yi, Pekin yönetiminin gerilimi düşürmeyi teşvik etmeye, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini kolaylaştırmaya ve Orta Doğu'da kalıcı barış ile istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Görüşmede, İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmeler ve Tahran'ın sürece dair değerlendirmeleri hakkında mevkidaşına bilgi veren Arakçi'nin ise İran'ın barış görüşmeleri yoluyla akılcı ve pratik bir çözüm aramaya devam etme konusunda istekli olduğunu ilettiği aktarıldı. Arakçi'nin ayrıca, Çin'in bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını takdir ettiklerini ve Pekin'in barışı teşvik etme ile savaşı sona erdirme konusunda olumlu bir rol oynamasını beklediklerini ifade ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı