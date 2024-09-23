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Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
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Çin, İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanması üzerine İsrail'deki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı. Çin'in İsrail Büyükelçiliği, İsrail-Lübnan sınırındaki durumun son derece gergin olduğunu ve sık sık askeri çatışmalar yaşandığını belirtti. İsrail'deki güvenlik durumunun ciddi, karmaşık ve öngörülemez bir şekilde devam ettiği ifade edildi. Büyükelçilik, İsrail'deki Çin vatandaşlarından en kısa sürede ülkelerine dönmelerini veya daha güvenli bölgelere taşınmalarını istedi.

Çin, İsrail Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanması üzerine, İsrail'deki vatandaşlarını "en kısa sürede" ülkeyi terk etmeye çağırdı.

Çin'in İsrail Büyükelçiliği, günü yaptığı açıklamada, "Şu anda İsrail- Lübnan sınırındaki durum son derece gergin ve sık sık askeri çatışmalar yaşanıyor" dedi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'deki güvenlik durumu ciddi, karmaşık ve öngörülemez bir şekilde devam ediyor" ifadesi yer aldı.

Büyükelçilik, İsrail'deki Çin vatandaşlarından "mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmelerini veya daha güvenli bölgelere taşınmalarını" istedi.

İsrail ve Hizbullah, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Pazar günü sınır ötesi saldırılarını tırmandırmakla tehdit etti.

Cuma günü İsrail'in Beyrut'un güneyindeki yoğun nüfuslu bir Hizbullah kalesine düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın seçkin Rıdvan Gücü'nün lideri İbrahim Akil öldürüldü.

Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

Göktuğ Alperen:

bunlar reklam kokan hareketler mayk

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