Çin'in ZQ-2E Y4 taşıyıcı roketi 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi

Çin'in ZQ-2E Y4 taşıyıcı roketi 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de 'ZQ-2E Y4' taşıyıcı roketi, 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi. Roket, bugün saat 19.40'ta Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı; Xingshidai ve Guangchuan uyduları da uzaya gönderildi.
ÇİN'de 'ZQ-2E Y4' taşıyıcı roketi, 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi.
Çin'de 'ZQ-2E Y4' taşıyıcı roketi, bugün saat 19.40'ta Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatılan 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi. Roketle 'Xingshidai-39' ve 'Xingshidai-44'ten 'Xingshidai-50'ye kadar olan yedi uydu ile 'Guangchuan-03' ve 'Guangchuan-04' uyduları uzaya gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı