Çin'in ZQ-2E Y4 taşıyıcı roketi 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi

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ÇİN'de 'ZQ-2E Y4' taşıyıcı roketi, 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi.

Çin'de 'ZQ-2E Y4' taşıyıcı roketi, bugün saat 19.40'ta Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatılan 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi. Roketle 'Xingshidai-39' ve 'Xingshidai-44'ten 'Xingshidai-50'ye kadar olan yedi uydu ile 'Guangchuan-03' ve 'Guangchuan-04' uyduları uzaya gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı