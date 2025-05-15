Çin, Güney Amerika Ülkelerine Vizesiz Seyahat İmkanı Getiriyor

Çin, Güney Amerika Ülkelerine Vizesiz Seyahat İmkanı Getiriyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz seyahat edebileceğini duyurdu. Uygulama 1 Haziran 2025'te başlayacak.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz Çin'e giriş imkanı tanınacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarının umuma mahsus pasaport ile iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı seyahatlerinde, 30 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyetinden yararlanabileceklerini belirtti. Yeni uygulama, 1 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek ve 31 Mayıs 2026'ya kadar geçerli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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