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Şi Cinping ŞİÖ Zirvesi için Kırgızistan'da

Şi Cinping ŞİÖ Zirvesi için Kırgızistan'da
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Şi, zirve kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştığı bildirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Bişkek'e giden Şi, ŞİÖ Zirvesi kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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