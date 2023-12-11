Çin Devlet Başkanı'nın aracına ateş topuyla sağlamlık testi! Deneyin sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tercih ettiği elektrikli SUV modeli otomobile ateş topu ile sağlamlık testi yapıldı. Ateş topu dev bir vinç yardımıyla son sürat araca çarptırılırken, otomobilin ufak çaplı delikler dışında herhangi bir hasar almaması deneyi gerçekleştiren araştırmacıları bile şaşkına çevirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in makam aracı olarak elektrikli SUV modeli otomobilleri tercih ettiği bilinirken, nedeni ise gerçekleştirilen bir deneyle daha net bir şekilde ortaya çıktı. Cinping'in aracının aynısından satın alarak ateş topuyla bir sağlamlık testi gerçekleştiren Çinli araştırmacılar, aracın çarpma sonrasındaki halini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

ÇİN LİDERİNİN SAĞLAM ARAÇ TUTKUSU

Elektrikli otomobil tercih eden Çin Başkanı Şi Cinping'in, hızı ve görsel görünümünün yanı sıra sağlamlığı ile ön plana çıkan bir araç kullanması dikkat çekiyor. Bu sağlamlığı merak eden Çinli araştırmacılar, aynı araçtan satın alarak bir test yaptı.

ATEŞ TOPUNUN ÇARPTIĞI ARAÇ SAĞLAMLIĞINI KORUDU

Alev halindeki bir topu, yüksekten aracın üstüne bırakan araştırmacılar, topun araca vurduğu anlarda şok yaşadı. Aracın kapı kısımlarında ufak çaplı delikler ve hafif bir içe göçük oluşsa da araç sağlamlığını korudu.

DENEYİN SONUÇLARI HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Hala kullanılabilir haldeki aracın, topun vurduğu yolcu koltuğundaki kişiye dahi zarar vermeyecek ölçüde sağlam çıkması izleyenleri de şaşkına çevirdi.