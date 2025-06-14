Çin'den İsrail'e Sert Uyarı: Askeri Eylemleri Durdurun

Çin'den İsrail'e Sert Uyarı: Askeri Eylemleri Durdurun
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemlerini kınadı ve derhal durdurmasını talep etti. Konuşmasında, tüm tarafların BM Şartı'na uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ÇİN'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını, İsrail'in tüm tehlikeli askeri eylemlerini derhal durdurması gerektiğini açıkladı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili düzenlediği acil toplantıya katıldı. Fu Cong, toplantıdaki konuşmasında, İsrail'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınayarak, Çin'in anlaşmazlıkların körüklenmesine ve çatışmaların genişlemesine karşı olduğunu, İsrail'in askeri eylemlerinin yol açabileceği ciddi sonuçlardan derin endişe duyduğunu belirtti.

İsrail'i tüm tehlikeli askeri faaliyetlerini hemen durdurmaya çağıran Fu Cong, ilgili tüm tarafların BM Şartı'na ve uluslararası hukuka bağlı kalmaları, anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmeleri, bölgede barış ve istikrarı ortaklaşa korumaları gerektiğini vurguladı.

Mevcut durumun İran nükleer meselesiyle ilgili müzakerelere olan olumsuz etkisinden büyük endişe duyduklarını ifade eden Fu Cong, Çin'in her zaman İran nükleer sorununun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini, askeri yöntemlere, yasa dışı tek taraflı yaptırımlara ve barışçıl amaçlı nükleer tesislere yönelik saldırılara karşı olduğunu dile getirdi.

Fu Cong, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na taraf olan İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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