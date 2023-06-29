Çin'de yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Resmi kayıtlara göre 20 milyonun üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Çin'deki Müslümanlar, bayram namazında saf tuttu. Pekin'e gelen yüzlerce Müslüman ise başkentin en büyük ve en eski camisi Niujie Camii'nde bayram namazını kıldı.

- Çin'deki Müslümanlar bayram namazını kıldı

PEKİN - Çin'de yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan Çinli Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Resmi kayıtlara göre 20 milyonun üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Çin'deki Müslümanlar, kentteki camilere akın ederek bayram namazında saf tuttu.

Çinli Müslümanların yanı sıra çalışmak veya eğitim görmek için farklı ülkelerden Pekin'e gelen yüzlerce Müslüman, bayram namazını başkentin en büyük ve en eski camisi Niujie Camii'nde kıldı. Aile ve dostlarıyla bayramın sevinç ve heyecanını yaşayan cemaat, namazın ardından bayramlaştı.

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Niujie bölgesindeki caminin tarihi 10'uncu yüzyıla dayanıyor.