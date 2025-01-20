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Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi

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Çin'de 'toplumdan intikam alma' motivasyonuyla gerçekleştirilen iki büyük saldırının failleri idam edildi. Boşanma anlaşmasından öfke duyan 62 yaşındaki Fan Weiqiu, 35 kişiyi arabayla ezerek öldürdü. Eski okulunda 8 kişiyi bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Xu Jiajin'in de idamı gerçekleştirildi.

Çin'de, "toplumdan intikam alma" güdüsüyle gerçekleştirilen iki büyük saldırının failleri idam edildi. Boşanma anlaşmasından duyduğu öfkeyle 35 kişiyi arabayla ezerek öldüren 62 yaşındaki Fan Weiqiu ve eski okulunda 8 kişiyi bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Xu Jiajin'in infazı gerçekleştirildi.

Fan Weiqiu, 11 Kasım 2024'te Zhuhai şehrinde bir spor sahasında egzersiz yapan insanların üzerine aracını sürdü. Polis raporlarına göre, kompleksi birkaç kez dolaştıktan sonra kalabalığın arasına dalan saldırgan, yaklaşık 80 kişiyi ezdi ve 35 kişinin ölümüne neden oldu. Olay, son on yılın en ölümcül kamu saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Diğer saldırgan Xu Jiajin ise kötü sınav sonuçları nedeniyle diplomasını alamadığı Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Yüksekokulu'nda bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Çin hükümeti, son dönemde artan kamusal şiddet olaylarıyla mücadele etmek için sert önlemler alıyor. 2024 yılında "toplumdan intikam alma" motivasyonuyla gerçekleştirilen 19 saldırı kaydedildi. Uzmanlar, yavaşlayan ekonomi, yüksek işsizlik ve azalan sosyal hareketliliğin bu saldırıların artmasında etkili olabileceğini belirtiyor.

İnsan hakları örgütleri, Çin'in dünyanın en fazla idam gerçekleştiren ülkesi olduğunu ve her yıl binlerce kişinin infaz edildiğini öne sürüyor. Ülke yönetimi, idam cezalarını devlet sırrı olarak kabul ediyor ve sayısal veriler paylaşmıyor.

Her iki idamın haberi devlet medyası tarafından, diğer potansiyel saldırganları caydırmak amacıyla duyuruldu. Sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan haberler, Çin kamuoyu tarafından genel olarak desteklendi.

Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi

Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi

Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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