Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail- İran gerilimi sırasında İran'da bir okula yönelik saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla insani yardım yapılacağını duyurdu. Bakanlık, Çin Kızılhaçı'nın İran Kızılayı'na 200 bin dolarlık acil yardım bağışlayacağını açıkladı.

"İNSANLIĞIN VİCDANINA AYKIRI"

Bakanlık Sözcüsü Guo Jiakun, yardımın özellikle saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerine taziye ve destek amacıyla kullanılacağını belirtti. Guo, okullara ve çocuklara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu vurgulayarak bu tür eylemlerin "insanlığın vicdanına aykırı" olduğunu ifade etti.

"İRAN HALKINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çin yönetimi ayrıca İran halkına insani destek sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını ve bölgedeki sivillerin korunmasının önem taşıdığını dile getirdi.

ONLARCA ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.