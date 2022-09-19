Çin'de 27 kişinin öldüğü kazayla ilgili gerçek, halkın tepkisini çekti! Paylaşımlar sansürlendi

Çin'in Guicou eyaletinde 27 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasındaki yolcuların, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu karantina için başka şehre sevk edilen vatandaşlar olduğu ortaya çıktı. Korona hastalarının kazada ölmesine bazı kişiler tepki gösterdi.

47 kişiyi taşıyan otobüs, sabah saatlerinde Guiyang şehri yakınındaki otoyolda devrilmiş, kazada 27 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralanmıştı. Polis, kazanın ardından yaptığı açıklamada kazanın sebebine ve yolcuların kimliğine dair detaylara yer vermemişti.

SİPERLİKLER VE ELDİVENLER GİYDİLER

Olayın ardından internette ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, otobüstekilerin, yaşadıkları bölgede Kovid-19 vakaları tespit edildiği için toplu olarak karantinaya alınan ve izolasyon için başka şehre sevk edilen vatandaşlar olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İnternette dolaşan fotoğraflarda, kaza öncesinde sürücünün ve otobüsteki yolcuların koruyucu hazmat tulumları, göz siperlikleri ve eldivenler giydiği görüldü.

"KOVİD ÖLDÜRMEDİ, KARANTİNA YOLUNDA ÖLDÜLER"

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki kullanıcılar, kazaya ilişkin paylaşımlarında, Kovid-19'da karşı uygulanan aşırı sıkı tedbirlerin ve kısıtlamaların yol açtığı sonuçlara dair eleştirilerini dile getirdi. Bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda, "Hükümet halka ne söyleyecek? Bu insanları Kovid öldürmedi, karantina yolunda öldüler." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLAR SANSÜRLENDİ

Diğer bir kullanıcı, "Bu, bilim dışı Kovid kontrol tedbirlerinin sebep olduğu en büyük trajedi." yorumunu yaptı. Paylaşımlar çok geçmeden resmi makamlar tarafından sansürlendi.

SORUMLULAR CEZALANDIRALACAK

Guicou Komünist Parti Sekreteri Şen Yiçin ve Vali Li Bingcun, olayla ilgi soruşturma için bir heyeti görevlendirirken, sorumluların cezalandırılması talimatını verdi.

KAPANMAYA GİDİLMİŞTİ

Eyaletin merkezi 6 milyon nüfuslu Guiyang şehrinde, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ayın başında kapanmaya gidilmişti. Sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, şehirdeki karantina tesisi kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle şu ana kadar 7 bin 396 kişinin şehir dışındaki merkezlere gönderildiğini, ilerleyen günlerde 2 bin 900 kişini daha sevk edileceğini bildirmişti.

"SIFIR VAKA" STRATEJİSİ UYGULANIYOR

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, eyalette Kovid-19 salgınının başından bu yana virüs nedeniyle yalnızca 2 kişi hayatını kaybetti. Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaş zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

TEDBİRLER TARTIŞMALARA YOL AÇIYOR

Strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor. Kaynak: AA