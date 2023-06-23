Çin Başbakanı Li Qiang, AB ile işbirliği çağrısında bulundu

Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği'nin Çin ile işbirliğini tarafsız ve akılcı şekilde değerlendirmesi ve Çin-AB arasındaki tatbiki işbirliğinde sağlam ortamı korumak için Çin ile birlikte çalışması yönündeki temennisini dile getirdi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Paris'te Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği'nin Çin ile işbirliğini tarafsız ve akılcı şekilde değerlendirmesi ve Çin-AB arasındaki tatbiki işbirliğinde sağlam ortamı korumak için Çin ile birlikte çalışması yönündeki temennisini dile getirdi.

PARİS, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in kalkınmasının dünyaya risk yerine fırsat, küresel sanayi ve tedarik zincirine ise darbe yerine istikrar getirdiğini belirtti.

Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Küresel Finansman Anlaşması Zirvesi esnasında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Perşembe günü Paris'te yaptığı görüşmede Avrupa Birliği'nin Çin ile işbirliğini tarafsız ve akılcı şekilde değerlendirmesi ve Çin-AB arasındaki tatbiki işbirliğinde sağlam ortamı korumak için Çin ile birlikte çalışması yönündeki temennisini dile getirdi.

Bu yılın Çin ile AB arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulmasının 20. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Li, Çin-AB ilişkilerinin gelişmesi adına yeni bir alan açmak üzere yeni bir Çin-AB zirvesini başarıyla gerçekleştirmek ve yeşil enerji, ekonomik, ticari ve dijital alanlardaki işbirliğini güçlendirmek için AB ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin güvenilirliğini ve istikrarını artırmak, daha fazla karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek için AB ile ortak çaba göstermeye istekli olduklarını söyledi.

Çin ile AB arasında temel çıkarlar açısından bir çatışma olmadığını belirten Li, her iki tarafın da birbirinin kalkınma süreçlerinden yararlandığını, stratejik özerklik ve çok taraflılığa bağlı kaldığını, ayrıca iklim değişikliği ve diğer küresel meseleler üzerinde geniş bir mutabakat sağladığını ifade etti.

Başbakan, Çin ve AB'nin başarılı işbirliği aracılığıyla karşılıklı güveni artırması ve endişeleri gidermesi gerektiğine işaret etti.

Bu suretle Çin ve AB'nin ortak kalkınmasına, küresel güçlüklere ortak müdahale edilmesine ve çok kutuplu bir dünyanın inşasına olanak sağlanacağını söyleyen Li, bunun her iki tarafın da temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve dünyaya istikrar ve olumlu enerji getireceğini belirtti.

Michel ise AB'nin tek-Çin ilkesine bağlı olduğunu belirterek iklim, sağlık ve diğer alanlarda küresel sorunları ortaklaşa çözmek, açık ve çok kutuplu bir dünya inşa etmek üzere Çin ile iletişim ve etkileşimi güçlendirmeye, çok katmanlı işbirliği ilişkileri geliştirmeye, AB-Çin ilişkilerinin sağlamlaştırılmasını ve güçlendirilmesini teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.

Çin'in kalkınmasının AB ve dünya için faydalı olduğunu söyleyen Michel, AB'nin Çin'in kalkınma sürecini kontrol altına almak gibi bir niyeti olmadığını, "yeni bir Soğuk Savaş'a" ve taraf tutmaya karşı olduğunu ve bir sonraki AB-Çin zirvesinin olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu kaydetti.

İki taraf Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.