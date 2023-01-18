Çılgın akım, 12 yaşındaki kızın canını aldı! Aile gördüğü manzarayla yıkıldı

Son zamanlarda sosyal medyada insanların bayılana kadar nefeslerini tuttukları "Choking Challenge" 12 yaşındaki Arjantinli Milagros Soto'nun hayatına mal oldu. Küçük kız odasına astığı ipi kafasına geçirerek trende uymak istedi fakat kendini geri çekemediği için hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kızın halası, Laura Luque yerel kaynaklara yaptığı açıklamada yeğenini genç yaşta kaybettikleri için aile olarak yıkıldıklarını söyledi.

UZMANLAR CİDDİ ŞEKİLDE UYARDI

Uzmanla ise "Baygınlık Meydan Okuması" denilen trende karşı insanları uyardı. Uzmanlar, bayılana kadar nefesi tutmanın, beyin hasarı ve ölüm gibi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

3'ÜNCÜDE HAYATINI KAYBETTİ

Arjantin gazetesi Jam Press, Soto'nun trende uymak için boynuna ip doladığını, üç kez bunu yaptığını fakat üçüncü denemede ipi çözemediği için hayatını kaybettiğini söyledi.

"ARKADAŞLARI TEŞVİK ETTİ"

Halası ise aynı gazeteye yaptığı açıklamada yeğeninin okuldaki arkadaşlarına uyup böyle bir şey yaptıklarını söyledi.

2 KİŞİ DAHA BU YÜZDEN ÖLDÜ

Soto bu trende uyup ölen ilk kişi değil. Yaz aylarında İngiliz Leon Brown (14), ve Archie Battersbee (12) aynı trend yüzünden öldü.