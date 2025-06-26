Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu

Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times ile savaşına CIA de dahil oldu. CIA Direktörü John Ratcliffe, ellerindeki güvenilir istihbaratın İran'ın nükleer programının ciddi şekilde zarar gördüğünü teyit ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki saldırılarda nükleer tesislerin tamamen yok edildiği konusunda ısrarını sürdürürken, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'den de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İSTİHBARATIMIZ İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ CİDDİ ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ TEYİT EDİYOR"

CIA'in ilgili karar vericileri ve denetim organlarını tam olarak bilgilendirmek amacıyla güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler toplamaya devam ettiğini belirten Ratcliffe, konunun ulusal önemi ve şeffaflık ilkesi nedeniyle gerekli güncellemelerin Amerikan kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil olduCIA Direktörü John Ratcliffe

Ratcliffe, "CIA, bir dizi güvenilir istihbaratın, İran'ın nükleer programının son dönemdeki hedefli saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü ortaya koyduğunu teyit ediyor." ifadesine yer verdi.

"YENİDEN İNŞASI YILLAR SÜRECEK"

Geçmişte güvenilirliği ve doğruluğu kanıtlanmış bir yöntemden elde edilen istihbaratın buna dahil olduğunu aktaran Ratcliffe, "Bu bilgilere göre, İran'a ait birkaç önemli nükleer tesis imha edildi ve bu tesislerin yeniden inşası yıllar sürecek." ifadesini kullandı.

Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu

NE OLMUŞTU?

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemişti. ABD'de CNN ve The New York Times tarafından yayımlanan istihbarat değerlendirmelerinde, ABD'nin hava saldırılarının İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

CNN ve New York Times'ı "yalancılıkla" suçlayan ABD Başkanı Donald Trump ise "30 adet roket ateşledik ve her biri nişan aldığımız yerin 15 santimetre yakınına vardı. Fordo tamamen yok edildi" demişti.

Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil olduFordo Nükleer Tesisi

Özellikle CNN muhabiri Natasha Bertrand'ın konuya ilişkin haberlerini eleştiren Trump, "Natasha Bertrand, üç gündür CNN ekranlarında tamamen gerçek dışı haberler yaptı. Derhal uyarılmalı ve ardından bir köpek gibi kovulmalı." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkesinin nükleer tesislerinde "ciddi hasar oluştuğunu" belirtmişti.

Kaynak: AA / Dünya
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