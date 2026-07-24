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CHP Belçika Birliği başkanı ve yönetim kurulu üyeleri CHP'den istifa etti

CHP Belçika Birliği başkanı ve yönetim kurulu üyeleri CHP'den istifa etti
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Haber: İlhan Baba (BELÇİKA) - CHP Belçika Birliği Başkanı Derya Bulduk, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

Haber : İlhan Baba

(BELÇİKA) - CHP Belçika Birliği Başkanı Derya Bulduk, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Bulduk, Belçika yasalarına göre faaliyet gösteren CHP Belçika Birliği'nin çalışmalarını CHP'yi kaldırarak sadece Belçika Birliği olarak ve siyasi mücadelelerine ise, Özgür Özel öncülüğünde kurulan yeni siyasi oluşum içinde devam edeceklerini söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bulduk, istifa kararının CHP'nin temel değerlerinden ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini ifade etti. Uzun yıllar CHP çatısı altında görev yaptığını belirten Bulduk, art arda yaşanan seçim yenilgilerinin ardından değişime kapalı bir anlayışın hakim olduğunu savunarak, "Aynı çatı altında mücadele etmeyi artık mümkün görmüyoruz" dedi.

CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Bulduk, buna karşın Belçika yasalarına göre kurulmuş bağımsız bir dernek olan Belçika Birliği'ndeki başkanlık görevini yönetim kurulu ile birlikte sürdüreceklerini kaydetti.

Bu kararın "baba ocağını terk etmek" anlamına gelmediğini söyleyen Bulduk, bunu Atatürk'ün mirasına sahip çıkma mücadelesi olarak değerlendirdi. Yeni dönemde Özgür Özel öncülüğünde başlatılan siyasi oluşumda yer alacaklarını belirten Bulduk, "Yıllardır emektarı olmaktan onur duyduğum baba ocağımızdan kırgın ama ülkemiz ve geleceğimiz için umutla ayrılıyorum. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür. Biz gömlek değiştirmiyoruz, ateşten gömlek giyiyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürkçülere, devrimcilere ve demokratlara yeni mücadeleye destek çağrısı yapan Bulduk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA
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