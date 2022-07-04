ABD'deki kutlamaları kana bulayan saldırıdan ilk görüntüler! Kaos anları anbean kaydedildi - Haberler

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ABD'deki kutlamaları kana bulayan saldırıdan ilk görüntüler! Kaos anları anbean kaydedildi

Haberler.com - Uğur Birdal - Dünya
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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'daki Bağımsız Günü Kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Korkunç saldırı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Chicago'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Kutlamaları törenindeki yürüyüş sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer Highland Park'taki saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırı, yerel saat ile 10.00 sıralarında gerçekleşti. Geçit törenini kayda alan bir ABD'li, saldırı anını da görüntüledi. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte insanların kaçıştığı görülüyor.

Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler

Polis, katili bulmak için bölgede çalışma başlatırken, çevredekilerin de ateş edilen bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Yetkililer, geçit törenine katılanlara "Burası güvenli değil, eve gidin" dedi.

Saldırının görgü tanıklarının biri, "İlk başta havai fişek olduklarını düşündüm, silah sesi olduklarını anlamadım. Sonra insanların kanlar içinde kaldığını ve kaçıştığını gördüm. Korkunçtu." diye konuştu.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler

Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler

Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler

Chicago'daki Bağımsız Günü kutlamaları kana bulandı! İşte ilk görüntüler

ABD'deki kutlamaları kana bulayan saldırıdan ilk görüntüler! Kaos anları anbean kaydedildi

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Dünya

Chicago Dünya Haberler

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