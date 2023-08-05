Cezayir ve AB, Nijer'deki Anayasal Düzenin Yeniden Sağlanması İçin Baskı Yapıyor

Cezayir ve Avrupa Birliği, Nijer'de askeri darbenin ardından anayasal düzenin yeniden sağlanması için siyasi ve diplomatik baskıların birleştirilmesi çağrısında bulundu. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer'deki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Nijer'deki durumun bölge için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, anayasal düzene dönüş için siyasi ve diplomatik baskıların birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Cezayir ile Avrupa Birliği (AB), askeri darbenin yaşandığı Nijer'de anayasal düzenin yeniden sağlanması için siyasi ve diplomatik baskıların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Nijer'deki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Nijer'deki durumla ilgili gelişmeler ve bunların hem Nijer hem de tüm Sahel-Sahra bölgesi için oluşturacağı tehditlere ilişkin görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulundu.

Muhammed Bazum'un Nijer'in "meşru cumhurbaşkanı" olarak görevine dönmesi ve ülkede anayasal düzenin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olan Attaf ile Borell, Nijer Cumhuriyeti'nde anayasal düzene dönüşü sağlamak için siyasi ve diplomatik baskıları birleştirme gereğini vurguladı.

Attaf, Nijer'deki krizin çözümü için önceliğin siyasi çabalara ve diplomasiye verilmesi gerektiğini, güce başvurma seçeneğinin ise hem yerel hem de bölgesel düzeyde durumu daha da kötüleştireceğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da bugün bir kısmı yayınlanan, medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği dönemlik buluşmasında, ülkesinin Nijer'e yönelik askeri müdahale konusundaki çekincesini yinelemişti.

Diplomatik çözümlere işaret eden Tebbun, "Anayasal meşruiyetin geri getirilmesi için çağrıda bulunuyoruz ve eğer Cezayir'den bu konuda yardım istiyorlarsa memnuniyetle karşılarız." ifadelerini kullanmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

ECOWAS'ın Nijer'de askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre yarın doluyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ise 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.