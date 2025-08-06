Cezayir'de Sivil Savunma Uçağı Düştü, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Cezayir'de Sivil Savunma Uçağı Düştü, 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Cezayir'in Cicel kentinde orman yangınlarını izlemek üzere kullanılan bir sivil savunma uçağının düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Kazada Sivil Savunma Hava Birimi Komutanı ve stajyer pilotun da aralarında bulunduğu kişiler hayatını kaybetti.

CEZAYİR'in doğusundaki Cicel kentinde keşif ve orman yangınlarını izlemek için kullanılan küçük bir sivil savunma uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cicel'deki Ferhat Abbas Havalimanı yakınlarında küçük bir keşif ve orman yangınlarını izleme uçağının düştüğü kaydedildi. Kazada, Sivil Savunma Hava Birimi Komutanı Albay Rıdvan Berci, stajyer Pilot Suheyb Galayi ile ismi açıklanmayan uçuş okulu eğitmeni ile Şili uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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