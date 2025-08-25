İstediği çeyizi veremeyen karısını yakarak öldürdü

İstediği çeyizi veremeyen karısını yakarak öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da bir erkek, çeyiz olarak istediği lüks otomobil, motosiklet, takı ve yüklü miktardaki parayı kendisine veremeyen eşini yakarak öldürdü. Kaçmaya çalışırken ayağından vurularak yakalanan koca, "Eşimle zaman zaman tartışmamız olurdu, normal. Her evlilikte olur" diyerek, pişman olmadığını söyledi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde 26 yaşındaki Nikki Payla isimli kadın, yıllarca eşi ve ailesinden çeyiz baskısı ve şiddet gördükten sonra, 21 Ağustos Perşembe günü yakılarak öldürüldü. Olayın ardından polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ÇEYİZ OLARAK LÜKS OTOMOBİL VE YÜKLÜ PARA İSTEDİ

Payla'nın ailesinin verdiği bilgilere göre, genç kadın 2016 yılında Vipin Bhati ile evlendi. Bu evlilik süresince Bhati ailesi, Nikki Payla ve aynı aileye gelin giden kız kardeşinden sürekli çeyiz olarak değerli eşyalar ve para talep etti. Ailenin talepleri arasında; bir Scorpio SUV, Royal Enfield marka motosiklet, altın takılar ve 3.6 milyon rupi (yaklaşık 1.6 milyon TL) nakit para yer aldı.

Çeyiz olarak istediklerini veremeyen karısını yakarak öldürdü

TALEPLERİ KARŞILANMAYINCA ATEŞE VERDİ

Taleplerin karşılanmaması üzerine Bhati'nin eşi Payla'yı ateşe verdiği öne sürüldü. Ağır yanıklar nedeniyle önce özel bir hastaneye kaldırılan Payla, ardından Delhi'deki Safdarjung Hastanesi'ne sevk edilmeye çalışıldı. Ancak hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti.

AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Olay, hastaneden yapılan ihbar ile polis ekiplerine bildirildi. Zanlı Vipin Bhati, dün kaçmaya çalışırken polis tarafından ayağından vurularak yakalandı. Baba Setya Veer ve erkek kardeş Rohit Bhati'nin yanı sıra anne de 'işkenceye ortaklık' iddiasıyla gözaltına alındı.

Çeyiz olarak istediklerini veremeyen karısını yakarak öldürdü

AKILLARA ZARAR SAVUNMA

Gözaltındaki Vipin Bhati, ilk ifadesinde suçlamaları reddederek eşinin kendisini ateşe verdiğini ve intihar ettiğini iddia etti. "Eşimle zaman zaman tartışmamız olurdu, normal. Her evlilikte olur" diyen Bhati, bu durum nedeniyle pişman olmadığını da söyledi.

BİNLERCE KADIN KURBAN EDİLİYOR

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu'nun verilerine göre, ülkede 2017 ile 2022 yılları arasında her yıl ortalama 7 bin çeyiz cinayeti rapor edildi. Ancak uzmanlar, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu ve pek çok vakanın bildirilmediğini tahmin ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Galatasaray, Singo ile anlaşmaya vardı

Transfer bitiyor! Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.