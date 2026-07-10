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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'i ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret ederek doğalgaz boru hattı mutabakatı öncesinde görüşmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'e ziyarette bulundu. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imza töreni öncesinde gerçekleşen ziyarette Yılmaz'a, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti. Ziyarete ayrıca, KKTC Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı. Yılmaz, ziyaretin ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi binasını inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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