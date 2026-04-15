Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'da müze ve yapay zeka merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'ın tarihi ve teknolojik gelişimini yansıtan önemli iki kurumu ziyaret etti. Yılmaz, Kazakistan Ulusal Müzesi ve Alem AI Uluslararası Merkezi'nde, tarihsel mirasın korunması ve dijital dönüşüm hedeflerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan Başbakanı Sayın Oljas Bektenov ile birlikte Astana'da, zengin tarihi mirasını sergileyen Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi ile eğitimden girişimciliğe, Ar-Ge'den kamu teknolojilerine uzanan bütüncül bir yapay zeka ekosistemi sunan Alem AI Uluslararası Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret ettik. Bu iki önemli kurum, Kazakistan'ın hem köklü geçmişini koruma hem de dijital dönüşüm vizyonunu ileriye taşıma konusundaki vizyonunu yansıtmakta önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

