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Çernobil Nükleer Santrali'nde Patlama: Rus İHA'sı Saldırı Düzenledi

Çernobil Nükleer Santrali'nde Patlama: Rus İHA'sı Saldırı Düzenledi
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Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde 14 Şubat sabahı meydana gelen patlamanın Rusya tarafından gönderilen bir insansız hava aracı nedeniyle gerçekleştiği bildirildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) durumu takip ettiklerini açıkladı.

Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 14 Şubat sabahı bir patlama gerçekleşti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) patlamayı sosyal medyadan yaptığı açıklamada duyurdu.

Açıklamada patlamanın dördüncü reaktörünün kalıntılarının bulunduğu çelik kalkanda meydana geldiği belirtildi.

IAEA, santraldeki ekibin patlama sesi duyduğunu ve patlamanın yangına yol açtığını söyledi.

Sosyal medya paylaşımında IAEA ekibine bir İHA'nın çelik kalkanın çatısına vurduğunun bildirildiği söylendi ve şu ifadelere yer verildi:

"An itibarıyla Yeni Güvenli Kalkan'ın iç kısmında hasar olduğuna dair ibare yok. İçeride ve dışarıdaki radyasyon seviyeleri normal ve istikrarlı. Zayiat yok. IAEA durumu takip etmeyi sürdürecek."

'Rus insansız hava aracı hedef aldı'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

X hesabından konuya dair açıklama yapan Zelenskiy, "Yüksek patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı insansız hava aracının" nükleer santrali hedef aldığını söyledi.

Zelenskiy, saldırıda dördüncü reaktörün etrafındaki kalkanın hasar gördüğünü ve ilk belirlemelere göre hasarın büyük olduğunu ifade etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı paylaşımında patlamadan sonra santraldeki radyasyon seviyesinde artış görülmediğine dikkat çekti.

Çernobil'deki patlamaya ilişkin Rusya tarafından açıklama gelmedi.

Çernobil'de ne olmuştu?

Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktöründe 26 Nisan 1986'da yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı.

Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi.

Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu.

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