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Cerablus'ta Motosiklet Bombası Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi, yaralı sivili hastaneye kaldırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği tahmin ediliyor.