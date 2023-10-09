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Cerablus'ta Motosiklet Bombası Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Dünya Haberleri

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi, yaralı sivili hastaneye kaldırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği tahmin ediliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay yerine gelen sivil savunma ekibi, yaralı sivili hastaneye kaldırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği tahmin ediliyor. - CERABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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