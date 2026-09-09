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CENTCOM'dan 'ABD savaş gemileri vuruldu' iddiasına yalanlama

CENTCOM'dan 'ABD savaş gemileri vuruldu' iddiasına yalanlama
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Orta Doğu'da görev yapan 2 ABD savaş gemisini vurduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, hiçbir ABD savaş gemisinin vurulmadığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Orta Doğu'da görev yapan 2 ABD savaş gemisini vurduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, hiçbir ABD savaş gemisinin vurulmadığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin Orta Doğu'da konuşlu 2 ABD Deniz Kuvvetleri savaş gemisini vurduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu savunuldu. Hiçbir ABD savaş gemisinin vurulmadığının kaydedildiği açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm saldırı girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ABD güçlerinin son bir hafta içerisinde İran'a ait 10 tankeri imha ettiği aktarıldı. Söz konusu deniz araçlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse eden milyarlarca dolarlık gölge ağın bir parçası olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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