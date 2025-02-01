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Celal Şengör'den korkutan İstanbul depremi uyarısı: 7 metrelik tsunamiye yol açabilir

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Beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Son olarak deprem kuşağındaki illerden biri olan Tekirdağ'da açıklamalarda bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara bölgesinde beklenen büyük depremin 7,6 şiddetinde olabileceğini belirterek 7 metrelik tsunamiye yol açabileceğinin altını çizdi.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'u da etkileyecek büyük Marmara depremiyle ilgili katıldığı konferansta korkutan uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçe Belediyesi ve İstanbul Yaşam Derneği iş birliğinde, 'Beklenen İstanbul Depremi Marmaraereğlisi'ne Etkileri' konulu konferans, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve vatandaşların katıldığı konferansa konuşmacı olarak katılan jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, depremle ilgili bilgiler verdi.

Celal Şengör'den korkutan İstanbul depremi uyarısı: 7 metrelik tsunamiye yol açabilirProf. Dr. Celal Şengör

"7 METREYE YAKIN TSUNAMİ OLABİLİR"

Slaytlar eşliğinde görsellerin izletilmesinin ardından konuşan Prof. Dr. Şengör, deprem konusunda gerçekçi olunmak zorunda olunduğunu söyledi. Şengör, "Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'dan başlayıp, Marmaraereğlisi'ne kadar uzanıyor ve bu fayın hareketi, bölgedeki deprem riskini doğrudan etkiliyor. Maramaraereğlisi'nde 7,6 deprem bekleniyor. Dolayısıyla Marmarereğlisi topun ağzında. Bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa ki olabilir, merkezi havzada bu tsunami yaratabilir. Doğu Marmara'da bu hesaplandı büyük bir yer kayması muhtemel bir yer kayması olması neticesinde 7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir diye Türk Hava Kuvvetleri'nin isteği üzerine böyle bir araştırma yapıldı. Hava Harp Okulu'nun bulunduğu yerde dalga yüksekliği 7 metreyi buluyor Yeşilköy'de" dedi.

"İSTANBUL'DA OLACAK FELAKET KORKUNÇ OLACAK"

Karanlık bir manzara çizdiğini söyleyen Şengör, "Ama gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Her şey güllük gülistanlık deyip de kendimizi aldatıp yaşayamayız. İstanbul'da olacak felaketi düşünemiyorum. Korkunç olacak ve bunun için tedbir alınmadığından emin olun" dedi.

Konferansın ardından Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter tarafından Prof. Dr. Celal Şengör'e hediye takdim edildi.

Celal Şengör'den korkutan İstanbul depremi uyarısı: 7 metrelik tsunamiye yol açabilir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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