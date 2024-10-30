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Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler

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Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir programda ABD ve İsrail'in Orta Doğu planını açıkladı. Orta Doğu'nun su ihtiyacını Doğu Anadolu'nun karşıladığını, ABD ve İsrail'in suyun peşinde olduğunu söyleyen Şengör, "Bende ne var? Bunu kim ister? Cevap, sende su var. Bunu isteyen de ABD ve İsrail. Aksi takdirde Orta Doğu'da yaşayamazlar. Atatürk bütün bunları bilen bir adam. O yüzden ne diyor, 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Sakın etrafa karışmayın' diyor" diye konuştu.

Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı programda merak edilen konulara ilişkin konuştu. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı ve uyarılarda bulundu.

"DOĞU ANADOLU'YU ELE GEÇİRİRSEN, ORTA DOĞU'DA İSTEDİĞİNİ YAPARSIN"

Atatürk'ün bütün bunları bilen birisi olduğunun altını çizen Şengör, Doğu Anadolu'ya dikkat çekti. Şengör'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Biz diyoruz ki 'Efendim Kuzey Suriye'de devlet kurulacak ve Kürtlere bağımsızlık verilecek' falan. Hiç kimsenin düşünmediği bir sorun var ortada. Orta Doğu'nun bütün suyu Doğu Anadolu'dan. Eğer sen Doğu Anadolu'yu ele geçirirsen, Orta Doğu'da istediğini yaparsın. Dicle ve Fırat'ın su topladıkları alan, bugün karşımıza zırt pırt çıkarılan Kürdistan haritasıyla bire bir örtüşür. Çünkü maksat su.

"AVRUPA'DA BİR İKİ KERE LAFI EDİLDİ"

Bugün hiç kimse sana gelip 'Ben senin düşmanınım' demiyor. 'Ben senin dostunum' diyor. Sonra gelip arkandan seni hançerliyor. Dolayısıyla sen kendine şu soruyu soracaksın. Bende ne var? Bunu kim ister? Cevap, sende su var. Bunu isteyen de ABD ve İsrail. Aksi takdirde Orta Doğu'da yaşayamazlar. Bu suya el koymak lazım. Orta Doğu'nun yaşayabilmesi için hele iklim değişiklikleri geliyor şimdi, kuraklık başlayacak. Oraları işleyebilmesi için Doğu Anadolu'nun bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Avrupa'da bir iki kere şu laf edilmişti, 'Türkiye fazla büyük. Türkiye'nin nüfusu fazla, Türkiye ile başa çıkmak zor. Ne yapmak lazım? Türkiye'yi ufaltmak lazım'. Şimdi anladınız mı?

"ATATÜRK BÜTÜN BUNLARI BİLEN BİR ADAM"

Haritalar çıkıyor, Zazalar burada yaşıyor, Kürtler burada yaşıyor. Mühim olan bu değil, mühim olan suyun dağılımıdır. Kürdistan'ın sınırlarını da o suyun dağılımına göre çizip duruyor bu herifler. Haritaları da bizim karşımıza koyuyorlar. Atatürk bütün bunları bilen bir adam. O yüzden ne diyor, 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Sakın etrafa karışmayın' diyor. Bugün Türkiye'nin su potansiyeli haritasını yap, göreceksin ki ezici su çokluğu Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'yu elinden alırsan, Türkiye'nin bir sürü şeyini elinden alıyorsun. Elektriğini elinden alıyorsun, suyunu elinden alıyorsun."

Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Doğu Anadolu Celal Şengör Orta Doğu Politika Türkiye İsrail Dünya

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Yorumlar (2)

Bekir ÖZDEMİR :

Celal bey, "Bizimkilere bulaşmayın" diyor.

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yanıtYanıtla
Vatandaş:

Bunakkkk

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