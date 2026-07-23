Çekya'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Asker Hayatını Kaybetti
Çekya'nın doğusundaki Vysocina bölgesinde bulunan 22'nci Helikopter Hava Üssü'ne UH-1Y Venom tipi askeri helikopter düştü. Kazada helikopterdeki 5 askerden 1'i yaşamını yitirdi. Olay sonrası kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, ordu inceleme başlattı.
ÇEKYA'da içinde 5 askerin bulunduğu askeri helikopterin hava üssüne düşmesi sonucu 1 asker yaşamını yitirdi.
Çekya ordusuna ait UH-1Y Venom tipi askeri helikopter, ülkenin doğusundaki Vysocina bölgesinde yer alan 22'nci Helikopter Hava Üssü'ne düştü. Başkent Prag'ın 180 kilometre güneydoğusundaki Namest nad Oslavou kasabasında yerel saatle 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, helikopterde bulunan 5 askerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayın ardından kurtarma ekipleri ve ambulans helikopterlerin bölgeye sevk edildiği aktarılırken, ordunun kazayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.