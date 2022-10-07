Çekya Başbakanı Fiala, Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na damga vuran Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çekya Başbakanı Petr Fiala, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin gerek göç konusunda gerekse Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü nedeniyle çok önemli bir olduğu vurgusunu yaptı. Fiala, "Türkiye mevcut göç sorunlarını çözmenin anahtarıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere de önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin serbest bırakılmasındaki rolü de çok büyük" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Çekya Başbakanı Petr Fiala ilk Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nınPrag'da yapılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek bu toplantının fikir babası olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a teşekkür etti. Türkiye'nin göç konusunda ve Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünden de övgüyle bahsetti.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK ORTAK HEDEFİMİZ"

Petr Fiala yaptığı açıklamada toplantının önemine değinirken "Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle istikrar ve güvenlik risk altında. Avrupa liderlerinin bu toplantısı kıta için kritik bir zamanda gerçekleşti. Herhangi bir resmi kararı onaylamadık, sadece tek tek ülkeler arasında görüş alışverişi için alana ihtiyaç olduğunu hissettik. Herhangi bir görüşü kabul etme ihtiyacına bağlı olmayan bir alan. Normalde buluşmayan ülkeleri bir araya getirdik. Ortak hedefimiz, bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliğini ve refahını güçlendirmek için çalışmaktır" dedi.

"TÜRKİYE GÖÇ SORUNLARINI ÇÖZMENİN ANAHTARIDIR"

Petr Fiala "Ursula von der Leyen ve ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göç konusu da dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüştük. Türkiye mevcut göç sorunlarını çözmenin anahtarıdır. Türkiye sadece göçmenleri topraklarında tutan bir ülke değil aynı zamanda göçmenlerin geldiği ülkelerdeki sorunları da çözme konusunda önemli adımlar atan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN TAHIL ÜRÜNLERİNİN SERBEST BIRAKILMASINDA ROLÜ BÜYÜK"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu sorunların çözümüne katkılarından da bahseden Petr Fiala "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere önemli katkılar sağlıyor. Savaş esirlerinin serbest bırakılmasına yardım etmesi ve Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin serbest bırakılmasındaki rolü çok büyüktür" dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI MOLDOVA'DA

Liderler, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının devamı konusunda da anlaşmaya vardılar. Bir sonraki toplantı Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleşecek. Kişinev'deki toplantının ardından ise önce İspanya'da ve ardından da İngiltere'de gerçekleştirilecek.