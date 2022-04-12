Çeçen lider Kadirov'dan tarihi hata! Canlı yayın sırasında masadaki haritada Rus askerlerin pozisyonları göründü
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 48 gün geride kalırken, Rusya lideri Putin'e savaşta verdiği destekle bilinen Çeçen Kadirov tarihi bir hataya daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Putin'in Ukrayna'daki yeni işgal rotasını ağzından kaçıran Kadirov bu kez de canlı yayın yaparken masanın üzerinde unuttuğu haritalarla gündem yarattı. Kadirov'un haritalarında Rus askerlerinin savaş hattındaki pozisyonları net bir şekilde görüldü.
Ukrayna'nın işgali sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle bilinen ve bölgeye çok sayıda savaşçı gönderen Çeçen lider Kadirov, bir hafta içinde ikinci büyük hataya imza attı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgalde başarısız olunca taktik değiştiren Rus lider Putin'in yeni rotasını ağzından kaçıran Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtmişti.
Rusya'nın operasyonlarının sadece Mairupol'le sınırlı kalmayacağını kaydeden Çeçen lider, "Sizi temin ederim ki bir adım bile geri atılmayacak. Saldırılar sadece Mariupol'de değil diğer kentlerde ve köylerde de sürecek" ifadesini kullanmıştı.
Putin'in işgal planının detaylarını paylaşarak gündem yaratan Kadirov, bugün yaptığı canlı yayında tarihi bir hata daha yaptı. Kadirov'un canlı yayın yaptığı sırada masa üstünde görüntülenen haritalarda, savaş hattında bulunan Rus askerlerinin pozisyonları net bir şekilde yer aldı.