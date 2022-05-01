Putin'i kızdıracak iddia: Çeçen birlikler Rus askerlerini infaz etti

Putin'in emriyle başlayan Rusya'nın Ukraya'yı işgalinde yaklaşık 2 ay geride kaldı. Bölgede çok fazla askeri ve silvi kayıp yaşanırken Rusya'yı karıştıracak yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, Çeçen askerlerinden oluşan bir grubun Bucha'nın kuzeybatısındaki bir sahra hastanesinde Rus askerlerini infaz ettiğini öne sürdü.

"İŞKENCE ODASI KURDULAR"

Rusya savaşında 'propaganda aracı' olarak da kullanılan Çeçen birliklerin kendi yoldaşlarını öldürdüğü ve Yablonska Caddesi'ndeki bir cam fabrikasında 'işkence odası' kurduğu öne sürüldü.

"AĞIR YARALI ASKERLER VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna'nın Bölgesel Savunma Kuvvetleri'nde komutan yardımcısı olarak da görev yapan komşu kasaba Irpin'in belediye meclisi üyesi Artem Hurin, Putin'in askerlerinin geçen ay Ukrayna'nın geri çekilmesinden sonra Bucha'nın kuzeybatısındaki Borodyanka'yı ilk ziyaret edenlerden biriydi. Hurin, "Ağır yaralı Rus askerlerini oradaki büyük bir hastaneye getiriyorlar. Burada çok ağır yaralıların vurularak öldürüldüğü açıklandı. Bunu Kadirov'un birliklerinden başkası yapmaz." dedi.

İngiltere merkezli Daily Beast gazetesinin haberine göre Hurin, Kadirov'un birliklerinin kasaba sakinlerini idam ettiğini de iddia etti.

PUTİN'İN 9 MAYIS HEDEFİ

Putin'in ordusunun ilk askeri hedef dalgasında başarısız olmasıyla birlikte, Moskova çabalarını Ukrayna'nın hem doğu hem de güney kıyılarını ele geçirmeye odakladı. Ancak işgalin ilk aylarında olduğu gibi Rus kuvvetleri Kiev'in kararlı ordularının yoğun direnişiyle karşılaşıyor. Bazı analistler, Putin'in 9 Mayıs'ta bir tür zafer ilan edebileceği bir konumda olmak istediğini tahmin etmişti. Wallace, bunun yerine Putin'in bu fırsatı 'Naziler' dediği kişilere karşı yeni bir savaş ilan etmek için kullanabileceğini ve halkını Ukrayna savunucularına karşı büyük bir propagandayla harekete geçirebileceğini söyledi. Wallace Cuma sabahı yaptığı açıklamada, "Putin 9 Mayıs'ta 'Nazilerle savaştayız' diyerek Rus halkını topluca harekete geçirmek isterse, buna şaşırmam" dedi.