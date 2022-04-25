Çavuşoğlu, Brezilya'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katıldı - Haberler

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Çavuşoğlu, Brezilya'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Resmi ziyaret kapsamında Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katıldı.

Resmi ziyaret kapsamında Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile 4'üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Carlos Alberto, Brezilya, Dünya, Güncel, Haberler

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