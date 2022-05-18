Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nin Miçotakis'in Türkiye'yi hedefe alan konuşmasını ayakta alkışlamasını değerlendirdi - Haberler

İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yıl dönümünde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef almıştı. Açıklamalarında Türkiye'nin Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiğini iddia eden Miçotakis, Ankara'nın bölgede provokatif bir duruş sergilediğini ve Kıbrıs'ta da iki devletli çözüme yanaşmadıklarını söyledi. Konuşmasının sonunda Yunan Başkakan, ABD Kongresi tarafından 3 dakika ayakta alkışlandı.

ÇAVUŞOĞLU'NA MİÇOTAKİS'İN AYAKTA ALKIŞLANMASI SORULDU

ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken ile New York'ta buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası gerçekleşen basın toplantısında Miçotakis'in ABD Kongresinde alkışlanmasıyla ilgili de konuştu.

"KİM NEREDE ALKIŞLARSA ALKIŞLASIN"

Çavuşoğlu, Öncelikle Yunanistan ve Kıbrıs konusunda kim nerede alkışlanırsa alkışlansın, tüm dünya da, BM de çok iyi biliyor ki 55 yıldır tüm planları ve çözüm önerilerini reddeden Rum tarafı oldu. O yüzden kimin nerede alkışlandığı önemli değil. ABD Kongresi'nde konuşan herkes ayakta alkışlanıyor. Bu gelenektir olabilir, bundan gocunacak bir şeyimiz" açıklamasında bulundu.

"ABD'NİN DENGEYİ KORUMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin son zamanlardaki tutumu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Biz yaptığımız görüşmede Blinken'a Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan konularında hep dengede gidiyorlardı ama son zamanlarda bu dengeyi kaybettiklerini ve bu dengeyi korumaları gerektiğini söyledim. Kendileri de bu dengeyi koruyacaklarını söylediler. O yüzden bu konularda ABD'nin ve diğer ülkelerin objektif olması gerekiyor. Hak ve hukuktan yana olması lazım" dedi.