Cannes'da elektrik kesintisi paniği: Festival binası yedek enerjiye geçti

Fransa'nın güney sahilindeki Cannes kentinde, bugün yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisi, 77. Cannes Film Festivali'nin final günü öncesi paniğe neden oldu. Ancak festival yetkilileri, Palais des Festivals binasının bağımsız güç kaynağına geçmesiyle kapanış töreninin sorunsuz şekilde gerçekleşmesini umduklarını belirtti.

Kesinti, sabah saat 10:15'te başladı. Tam da yarışma filmlerinden Kelly Reichardt'ın The Mastermind yapımı için düzenlenen basın toplantısı sürerken, şehir genelinde elektrikler aniden kesildi. İlk haberi veren Screen International'a göre, bazı sinema salonlarında gösterimler yarıda kaldı, filmler durduruldu. Croisette üzerindeki J.W. Marriott Oteli'nde de elektrikler sık sık kesilip geri geldi. Festival katılımcılarının internet erişimi için sığındığı otelde iletişimde aksamalar yaşandı.

Variety'e konuşan bir festival temsilcisi, "Cannes ve çevresinde ciddi bir kesinti yaşanıyor. Kesintinin nedeni henüz tespit edilemedi ancak onarım çalışmaları sürüyor," dedi. Açıklamada ayrıca, Palais des Festivals'in bağımsız enerji sistemine geçerek gösterim ve etkinliklerin, kapanış töreni de dahil olmak üzere, normal koşullarda sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı. Ancak şehir dışında bulunan Cineum sinemasındaki gösterimlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

FESTİVAL BU AKŞAM KAPANIYOR

Festivalin kapanış töreni, 25 Mayıs Cumartesi akşamı saat 18.40'ta (CET) başlayacak. Bu yıl jüri başkanlığını Fransız oyuncu Juliette Binoche üstleniyor. Jüride ayrıca Halle Berry, Jeremy Strong, Payal Kapadia, Hong Sansoo, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi ve Carlos Reygadas gibi isimler yer alıyor. Törenle birlikte Palme d'Or, en iyi oyuncu ve yönetmen ödülleri gibi festivalin prestijli ödülleri sahiplerini bulacak.