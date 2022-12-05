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Canlı yayındaki Twitch yayıncısı, arkada aniden beliren çıplak annesi yüzünden büyük utanç yaşadı

Dünya Haberleri

Twitch üzerinden canlı yayın yapan bir genç, yayında olduğu sırada arkasında annesinin çıplak şekilde görünmesi nedeniyle büyük bir utanç yaşadı.

Twitch yayıncısı bir gencin, oyun oynadığı anları internet üzerinden takipçileriyle paylaştığı dakikalarda ilginç bir an yaşandı.

Canlı yayındaki Twitch yayıncısı, arkada aniden beliren çıplak annesi yüzünden büyük utanç yaşadı

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA DOLAŞIYORDU

Oğlunun kamerasının açık olduğundan habersiz bir şekilde evinde yarı çıplak bir şekilde dolaşan anne, kameralara yakalandı. Durumu fark eden yayıncı kapıyı kapatmadan önce annesinin yarı çıplak vücudu canlı yayında dakikalarca kaldı.

Canlı yayındaki Twitch yayıncısı, arkada aniden beliren çıplak annesi yüzünden büyük utanç yaşadı

YARIM MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Annesinin yarı çıplak görüntüsünün kameraya yansımasından sonra Twitch yayıncısı duruma sadece gülmeyi tercih etti. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülere kısa sürede 722 binden fazla izlenmeye ulaştı.

Canlı yayındaki Twitch yayıncısı, arkada aniden beliren çıplak annesi yüzünden büyük utanç yaşadı

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