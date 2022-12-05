Canlı yayındaki Twitch yayıncısı, arkada aniden beliren çıplak annesi yüzünden büyük utanç yaşadı

Twitch üzerinden canlı yayın yapan bir genç, yayında olduğu sırada arkasında annesinin çıplak şekilde görünmesi nedeniyle büyük bir utanç yaşadı.