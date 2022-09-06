Canlı yayında cinsel ilişkiye giren kadın, camdaki yansımayı hesaba katmayınca olanlar oldu

Twitch'te 'Kimmikka' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, canlı yayın sırasında erkek arkadaşıyla ilişkiye girdi. Ancak bu sırada ikilinin camdaki yansımayı hesaba katmaması başlarına dert açtı. Twitch, kadının hesabını kapatırken, kullanıcılardan da olayla ilgili tepkiler yağdı.

Sosyal medya uygulaması Twitch'te skandal bir olay meydana geldi. Kullanıcılar tarafından fark edilen görüntülerde Kimmika'nın yüz hatları ve masanın hemen yanında bulunan camdan yansıyan erkek arkadaşının görüntüsü dikkatleri çekti.

BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Canlı yayın sırasında hayranlarından gelen soruları ve tepkileri geçiştiren Kimmikka'nın hesabı şikayetler üzerine kapatıldı.

İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerin üzerine canlı yayında cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden Kimmika, sarhoş olduğunu ve kontrolünü kaybettiğini açıkladı. Kimmika'nın hesabı 7 gün sonra yeniden erişime açıldı ve genç kadının takipçisi sayı 231'den 1.600'e ulaştı.