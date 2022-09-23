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Canlı yayında cinsel ilişkiye girmesi, yüz ifadesinden ortaya çıkan fenomen ömür boyu sürecek bir ceza aldı

Dünya Haberleri

Twitch'te 'Kimmikka' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir fenomen geçtiğimiz günlerde canlı yayında sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Camdan yansıyan görüntüler yüzünden başı yanan fenomen, ömür boyunca siteye girmekten men edildi.

Sosyal medya uygulaması Twitch'te geçtiğimiz aylarda skandal bir olay meydana geldi. Kullanıcılar tarafından fark edilen görüntülerde Kimmika'nın yüz hatları ve masanın hemen yanında bulunan camdan yansıyan erkek arkadaşının görüntüsü dikkatleri çekti. Kimmika'nın erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği de çok geçmeden ortaya çıktı.

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdiği yüz ifadesinden ortaya çıkan fenomen ömür boyu sürecek bir ceza aldı

HESABI GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATILMIŞ

Olayın ardından sosyal medya kullanıcılarının tepki yağdırmasıyla birlikte Kimmika'nın hesabı kapatıldı fakat bir süre sonra yeniden açıldı. Twitch, bir süreden bu yana incelemeye aldığı Kimmika'nın hesabıyla ilgili kararı verdi.

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdiği yüz ifadesinden ortaya çıkan fenomen ömür boyu sürecek bir ceza aldı

ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Kimmikka'nın kanalına tıklayanlar "Twitch'in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları'nın ihlali nedeniyle bu kanal şu anda kullanılamıyor" şeklindeki mesajla karşılaşırken, fenomenin ömür boyu siteye erişiminin engellendiği öğrenildi.

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdiği yüz ifadesinden ortaya çıkan fenomen ömür boyu sürecek bir ceza aldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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