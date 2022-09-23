Canlı yayında cinsel ilişkiye girmesi, yüz ifadesinden ortaya çıkan fenomen ömür boyu sürecek bir ceza aldı

Sosyal medya uygulaması Twitch'te geçtiğimiz aylarda skandal bir olay meydana geldi. Kullanıcılar tarafından fark edilen görüntülerde Kimmika'nın yüz hatları ve masanın hemen yanında bulunan camdan yansıyan erkek arkadaşının görüntüsü dikkatleri çekti. Kimmika'nın erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği de çok geçmeden ortaya çıktı.

HESABI GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATILMIŞ

Olayın ardından sosyal medya kullanıcılarının tepki yağdırmasıyla birlikte Kimmika'nın hesabı kapatıldı fakat bir süre sonra yeniden açıldı. Twitch, bir süreden bu yana incelemeye aldığı Kimmika'nın hesabıyla ilgili kararı verdi.

ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Kimmikka'nın kanalına tıklayanlar "Twitch'in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları'nın ihlali nedeniyle bu kanal şu anda kullanılamıyor" şeklindeki mesajla karşılaşırken, fenomenin ömür boyu siteye erişiminin engellendiği öğrenildi.